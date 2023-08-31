31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

На Урале компания-перевозчик выплатит миллион вдове погибшего водителя

На Среднем Урале суд взыскал с перевозчика компенсацию за ДТП со смертельным исходом.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось рано утром 27 ноября 2021 года: на трассе "Серов – Североуральск – Ивдель" произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Позже было установлено, что шофер грузовика "Хендай" уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся сначала с "Тойотой", а затем с "Шевроле Нива".

Водитель "Шевроле" погиб от полученных в аварии травм. В декабре 2022 года его вдова обратилась в Краснотурьинский городской суд с иском к компании, чей сотрудник был виновником ДТП. Суд установил, что компания занималась доставкой продукции Ревдинского молочного комбината из Нижнего Тагила в Краснотурьинск. Женщина просила взыскать с перевозчика миллион рублей компенсации морального вреда.

Представитель ответчика просил уменьшить компенсацию до 300 тысяч рублей, мотивировав это тем, что дочери погибшего уже выплачены деньги. Однако суд эти доводы не принял, так как иск был подан не дочерью, а вдовой мужчины, и постановил заплатить миллион.

Компания обжаловала решение в Свердловском областном суде, но тот оставил его в силе.

Теги: компенсация, перевозчик, ДТП, иск, суд


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