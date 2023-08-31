Крупный лесной пожар в горах Геленджика полностью потушили

Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушен, сообщил мэр города Алексей Богодистов.

"11:00 полная ликвидация пожара", — написал он в телеграм-канале. Глава города добавил, что для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года.

Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив в микрорайоне Куприянова щель. Также возгорание распространилось и на территории Бобруковой Щели. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по округе. Изначально его площадь составила 1,5 гектара, но уже на следующий день огонь охватил 118 гектаров. В ликвидации было задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей, которым помогали волонтеры. Также в тушении задействовали три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета-амфибии Бе-200.