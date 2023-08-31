В Приморье жителей затопленного поселка эвакуируют на большом десантном корабле ТОФ

Эвакуировать туристов и жителей поселка Андреевка в Приморье помогают военные суда. Поселок после проливных дождей оказался отрезан от "большой земли" – дороги размыло.

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"По нашему обращению к командованию Тихоокеанского флота большой десантный корабль (БДК) будет вывозить людей и автотранспорт из порта Зарубино во Владивосток. График работы БДК сейчас формируется", - рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, дорожные бригады сейчас направляются в Андреевку, восстанавливая дорогу по пути. Уже восстановлен один размытый мост на трассе Раздольное – Хасан, предстоит восстановить еще три.

Приморье уже почти месяц пребывает во власти тайфунов, они приходят в регион один за другим. Размыты дороги, затоплено несколько крупных населенных пунктов, людей оттуда эвакуируют. В Приморском крае введен режим ЧС федерального масштаба.