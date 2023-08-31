31 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В девятиэтажке Екатеринбурга после пожара обнаружено тело женщины

Сегодня утром на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Крауля произошел пожар. Потушив квартиру пожарные обнаружили тело женщины, предположительно, хозяйки жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города проводится проверка. Для осмотра на место происшествия выезжали специалисты. Тело будет направлено на судмедэкспертизу.

Начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых также добавил, что по предварительным данным смерть не носит криминальный характер. Предположительно, причиной возгорания и смерти женщины могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. На это указывает очаг возгорания на кровати. Тем не менее, рассматриваются разные версии.

Теги: пожар, тело, проверка, Екатеринбург


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