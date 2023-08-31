31 Августа 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.ru

Медведев считает, что Украине скоро некем будет воевать

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что из-за большого количества бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его Украине скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать.

"Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Также он пишет, что к 2022 г. на Украине остались чуть более 37 млн жителей, и половина из них – лишь на бумаге.

"В реальности, когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и прочих, получаем совсем грустные цифры. А именно – численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны – уже 17,9 млн. По сути, половина от 37 млн в 2022 г. и около 40% от численности населения в начале XXI века", - написал Медведев.

Теги: Украина, численность населения, Дмитрий Медведев


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