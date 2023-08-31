31 Августа 2023
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Фото: Высшая школа экономики

Из ВШЭ ушел еще один из основателей вуза

Экономист Андрея Яковлев, стоявший у основания Высшей школы экономики в 1993 году, покидает родной вуз в связи с истечением срока контракта, пишет РБК.

Яковлев — кандидат экономических наук, был профессором кафедры теории и практики государственного управления департамента государственного и муниципального управления факультета социальных наук. Также занимал должность директора Института анализа предприятий и рынков и Международного центра изучения институтов и развития. Был членом ученого совета ВШЭ. Больше 18 лет он работал проректором ВШЭ.

Ранее Яковлев говорил, что к началу 2023 года Россию покинули порядка 700 преподавателей и научных сотрудников вуза. Часть из них продолжали работать дистанционно, в частности – сам Яковлев.

В августе этого года стало известно, что ВШЭ покидает еще один из основателей вуза Игорь Липсиц.

Теги: андрей яковлев, вшэ, вуз


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