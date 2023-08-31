В России меняются правила трудоустройства в МВД

В РФ меняются правила трудоустройства в МВД. В частности, изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить впервые.

Если раньше на службу в ОВД можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на которую претендовал гражданин, то сейчас ограничения определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу.

Изменения также коснутся тех, кто ранее уже служил на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, и поступает на службу в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких граждан предусмотрена возможность заключения контрактов на срок до одного года без испытательного срока, приводит "МВД медиа" слова официального представителя МВД России Ирины Волк.