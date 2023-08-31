31 Августа 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Над Брянском сбили три беспилотника с помощью антидронового ружья

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, о подозрительных летательных аппаратах над городом сообщили местные жители. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области.

"В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Mash пишет, что один из атаковавших Брянск украинских дронов-камикадзе упал на гостиницу Управления делами правительства области. Здание находится в сотне метров от администрации региона. Власти перекрыли центр Брянска.

Накануне два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Атака была пресечена силами ПВО.

Минобороны РФ 30 августа сообщило, что над территорией Брянской области сбиты три БПЛА самолетного типа. По данным Baza, один из сбитых над Брянском беспилотников упал на территорию завода "Кремний ЭЛ", после чего начался пожар.

Теги: брянск, беспилотники


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