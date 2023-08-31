На Южном Урале мужчину и трех женщин осудили за убийство знакомого

В Златоусте Челябинской области мужчину и трех женщин осудили за причинение смертельных травм своему знакомому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемые и потерпевший вместе распивали спиртное в коммунальной квартире. Между ними произошел конфликт. Обвиняемые нанесли потерпевшему кулаками, ногами, ножом, ножкой от стола, электрическим чайником множественные удары в голову, шею, туловище. От полученных травм мужчина скончался.

Мужчину приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима. Трем женщинам назначено наказание от 7 лет 3 месяцев до 8 лет в колонии общего режима.