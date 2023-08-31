31 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

На пассажира, прилетевшего из ОАЭ с золотой цепью за 14 миллионов, завели уголовное дело

В отношении гражданина, привезшего из ОАЭ в Екатеринбург золотую цепь весом 4 кг, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Уральского транспортного управления. Екатеринбургский суд постановил, что цепь не могла предназначаться для личного пользования, как заверял подозреваемый. Более того, за 46-летним свердловчанином ранее уже замечались подобные действия.

"Экспертиза установила, что это была абсолютно новая цепь из золота 999-й пробы. Рыночная стоимость данного образца товара составляет почти 14 миллионов рублей. По словам пассажира, цепь была изготовлена из приобретенных им слитков золота в мастерской и предназначена для личного пользования, он планировал носить ее на шее. Поэтому и прошел через "зеленый" коридор, ничего не задекларировав", – рассказал и.о. начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

золотая цепь весом 4 кг(2022)|Фото: Федеральная таможенная служба

золотая цепь весом 4 кг(2022)|Фото: Федеральная таможенная служба

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 191 УК (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации), незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере. Цепь изъяли как вещдок.

Во время расследования стало известно, что ранее пассажир минимум трижды пересекал границу для перемещения золотых изделий весом в 2,2 кг. Это подтверждает пассажирская таможенная декларация. Еще одним основанием для вынесения решения послужила невозможность фигуранта назвать свой источник дохода.

После того, как цепь признали товаром не для личного пользования, свердловчанин подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Напомним, с 20 марта по 20 сентября 2023 года правительство России повторно ввело временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Предыдущие запреты действовали с 1 февраля по 31 июля 2022 года и с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Теги: ОАЭ, уголовное дело, золотая цепь, пассажир


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