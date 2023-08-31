СМИ сообщили о драке на борту самолета Салехард — Москва

Сегодня утром на борту самолета Салехард — Москва произошла драка, сообщает "Ямал Медиа".

Девушка набросилась на сидящего впереди мужчину. По ее словам, он ударил ее по колену, когда поднимал упавший назад подлокотник. Пассажиров разняли бортпроводники. Они пересадили девушку в хвостовую часть самолета. Там девушка продолжила кричать и вести себя неадекватно.

Пассажиры отметили странную нервозность девушки еще в аэропорту. По их словам, она ходила вперед-назад, ожидая посадку. Очевидцы предполагают, что дебоширка находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо — не совсем здорова.