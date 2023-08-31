31 Августа 2023
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Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

1 сентября новое здание гимназии № 40 в Екатеринбурге примет 1,2 тысячи учащихся

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел новое здание гимназии № 40. С началом учебного года за парты в нем сядут 1,2 тысячи школьников, в том числе 7 первых классов. С 1 сентября ребята начнут заниматься по экспериментальной методике "Школа полного дня", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

"Срок сдачи объекта был назначен на 2024 год, однако мы в очередной раз поставили рекорд: строительство окончено на год раньше. Работы заняли 13 месяцев. Сейчас гимназия уже готова принять ребят. Школа оборудована всем необходимым для получения полного, актуального и качественного образования", – рассказал градоначальник.

В новом здании площадью 25 тысяч квадратных метров ребят ожидают 4 спортивных зала, столовая с ресторанной зоной на 500 человек, швейная, столярная и металлообрабатывающая мастерские, а также актовый зал на 450 мест, способный принимать мероприятия общегородского масштаба.

Алексей Орлов осматривает гимназию №40(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Как рассказал директор гимназии № 40 Николай Дикин, с 1 сентября ребята начнут заниматься по экспериментальной методике "Школа полного дня". Суть проекта заключается в том, чтобы дети могли получить основное и дополнительное образование в стенах одного учреждения в рамках единой учебной программы.

Для этого здание оборудовали специальными лабораториями, в том числе для изучения робототехники. Там дети смогут освоить навыки конструирования, проектирования и управления беспилотными летательными аппаратами. В творческих классах и медиастудии ребята научатся монтажу, видеосъемке и 3D-моделированию.

Все необходимые дополнительные знания ребята смогут получить самостоятельно в полностью автоматизированном информационном центре, имеющем доступ к коллекциям Президентской и государственной научно-технической библиотек.

Спортзал в гимназии №40 Екатеринбурга(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

"Гимназия является крайне важным социальным объектом, поскольку расположена в центре густонаселенного микрорайона. Строительство нового здания находилось под личным контролем президента России. В общей сложности на возведение корпуса было выделено около 1,5 миллиарда рублей и еще 178 миллионов – на оснащение школы. Источниками финансирования в равной степени стали федеральный, областной и городской бюджеты", – объяснил градоначальник Алексей Орлов.

Гимназия №40 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Напомним, 1 сентября в Екатеринбурге учебный год начнут более 200 тысяч школьников, в том числе 24 тысячи первоклассников.

Теги: гимназия №40, 1 сентября


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