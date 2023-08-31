"Ни надбавок, ни премий – ничего". Свердловский депутат заявил о новой проблеме на СВО

В зоне специальной военной операции обнаружилась новая проблема с выплатами бойцам. На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, ему пишут военнослужащие, заключившие контракт с воинской частью.

"Потом их направляют на СВО, но там оказывается, что часть уже укомплектована и для парней нет свободных должностей. Овербукинг! В итоге они сидят на СВО кто в окопе, кто в казарме, но вместо, как минимум, 200 тысяч рублей получают существенно меньше. Ни надбавок, ни премий – ничего", - поведал Иванов.

По словам депутата, сигналы об этом начали поступать к нему два месяца назад. Тогда он решил, что это частные случаи, но на этой неделе стало понятно, что проблема носит системный характер и есть в разных военных округах.

"По поступающей ко мне информации, только в одной бригаде, как минимум, несколько сот контрактников, часть из которых на СВО. Они все находятся за штатом, так как в воинском подразделении для них не нашлось вакантных должностей. Хотя по факту часть из них стоит на "передке". Начали выяснять. Причина чисто техническая, в системе "Алушта". Она не позволяет начислять выплаты помимо окладов тем, кто находится на "не вакантной" должности. Даже если командир воинской части на стороне бойца", - рассказал Максим Иванов.

Депутат пообещал направить запрос в Минобороны, чтобы там разобрались в ситуации.

Напомним, недавно Иванов заявил о пробелах в законах при выплатах за смерть добровольцев на СВО.