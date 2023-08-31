Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Его решение согласовал премьер-министр страны Риши Сунак. По поводу отставки Уоллсе написал в своем Twitter-аккаунте: "Вот и все, ребята! Для меня было большой честью служить этой великой нации".

В заявлении, которое Уоллес подал Сунаку, говорится: "Министерство обороны снова на пути к тому, чтобы быть первоклассным с людьми мирового класса. Соединенное Королевство уважают во всем мире за наши вооруженные силы, и это уважение только возросло после в**** в Украине. Я знаю, вы согласны со мной в том, что мы не должны возвращаться к тем дням, когда оборона рассматривалась правительством как расходование средств по своему усмотрению, а экономия достигалась за счет сокращений. Вы и правительство будете пользоваться моей постоянной поддержкой".

Уоллес был сторонником идеи о максимальной поддержке Украины и продолжения вооруженного противостояния до победы Киева.