31 Августа 2023
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Первые взятые в России пробы рыбы, добытой вблизи "Фукусимы", не радиоактивны

Первые взятые в России пробы рыбы, добытой после начала сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", не радиоактивны. Об этом сообщил Россельхознадзор Приморья.

По данным ведомства, в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов России. "Положительных выявлений не обнаружено", - говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Ранее сообщалось, что очистные установки устраняют из радиоактивной воды радионуклиды, но не все. Роспотребнадзор усилил контроль за поставляемыми из Японии рыбой и морепродуктами.

Тем временем, премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены его кабинета министров пообедали рыбой и морепродуктами, выловленными рядом с АЭС "Фукусима-1" – чтобы доказать безопасность этой продукции.

Теги: рыба, фукусима, россельхознадзор


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