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Фото: Накануне.RU

Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ

Свердловский областной суд оставил под арестом Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в Екатеринбурге, когда выходца из Габона ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, на прошлой неделе суд отправил его под арест на два месяца. В Следственном комитете официально заявили, что инцидент возник на бытовой почве.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, адвокат Фомина подал апелляцию на арест. Сегодня ее рассмотрели в закрытом заседании.

Данил Фомин в суде(2023)|Фото: Накануне.RU

"Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы апелляционной жалобы, суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений", - рассказали в инстанции. Таким образом, Данил Фомин продолжит находиться под стражей.

Недавно стало известно, что СК проверяет двух полицейских, которые могли бездействовать при убийстве Франсуа Нджелассили. По словам очевидцев, силовики якобы игнорировали просьбы о помощи, когда завязалась драка с участием африканца.

Теги: аспирант, убийство, суд, апелляция, арест


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