Суд по делу о дискредитации ВС РФ "Вечерними ведомостями" запланирован на сентябрь

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил дату заседания по делу "Вечерних ведомостей", повторно обвиняемых в дискредитации ВС РФ. Процесс пройдет уже в следующий четверг - 7 сентября, сообщает издание.

Дело будет рассматривать судья Александр Никифоров, известный по делу об отравлении 44 человек суррогатным алкоголем и процессом над известным автохамом Игорем Новоселовым.

Напомним, издание "Вечерние ведомости" обвиняют в дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП). Причиной стали публикации о протестных акциях в Екатеринбурге, за которые издание уже штрафовали в 2022 году.