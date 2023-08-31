31 Августа 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: admhmao.ru

В Югре в преддверии день работников нефтяной и газовой промышленности назвали лучшую компанию отрасли

3 сентября в России отметят день работников нефтяной и газовой промышленности. В Югре в честь этого события проходит серия торжественных мероприятий. Началась она 30 августа с открытия в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске новых звезд в честь тех, кто достиг успеха в отрасли, широко известен в мире, а также вручения наград призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры". Подробнее о мероприятиях читайте в нашем материале.

В преддверии дня работников нефтяной и газовой промышленности губернатор Югры Наталья Комарова поучаствовала в церемонии открытия памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. 30 августа мемориал пополнился двумя памятными знаками — в честь одного из первых участников освоения Самотлорского нефтяного месторождения, заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР Евгения Большагина и доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР Алексея Конторовича.

"В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы по традиции открываем новые "Звезды". Свет каждой новой звезды наполнен инженерной мыслью, стойкостью характера. Эти качества присущи лучшим специалистам. "Звезды Югры" — это энергия трудолюбивых людей, а также проектов, которые они создают и реализовывают", — отметила Наталья Комарова.

Конторович принял участие в мероприятии в режиме видеосвязи. Он поздравил всех с наступающим праздником и поблагодарил за высокую честь быть увековеченным на мемориале "Звезды Югры".

"Сегодня в Югре разрабатывается более 500 месторождений. Тот подвиг, который совершили первооткрыватели вашего чудесного края, бесценен", — отметил Алексей Конторович.

Вручение наград призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры"(2023)|Фото:admhmao.ru

Вручение наград призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры"(2023)|Фото: admhmao.ru

Кроме того, в Ханты-Мансийске прошла церемония вручения государственных и окружных наград, наград нефтяным компаниям — призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры" по итогам 2022 г., посвященная Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Наталья Комарова привела значимые достижения югорчан в 2023 г.: добыто 223 млн т нефти, более 20% которой приходится на трудноизвлекаемые запасы, и 33 млрд кубических метров газа. Нефтегазодобывающие предприятия направили в бюджетную систему страны 3,7 трлн руб., инвестировали в обустройство производственных объектов, природоохранные и природовосстановительные мероприятия 953 млрд руб. Высадили 14 млн деревьев.

Наград удостоились, в частности, бурильщик капитального ремонта скважин НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз" Юрий Алексеев, монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности филиала ООО "АРГОС — ПРОМЕТЕЙ" ООО "АРГОС" Анатолий Денисенко, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт управления поддержания пластового давления ООО "РН-Юганскнефтегаз" Владислав Доровских. Переходящий кубок "Компания года" и диплом победителя конкурса "Черное золото Югры" по итогам 2022 г. губернатор вручила генеральному директору ПАО "Сургутнефнефтегаз" Владимиру Богданову.

Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Боогданов на церемонии вручения наград призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры"(2023)|Фото: Официальный telegram-канал администрации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В торжественной церемонии награждения призеров и победителей конкурса принял участие первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев.

"Сегодня нефтегазовый комплекс Югры формирует основу энергетической безопасности России и является важным элементом мирового нефтяного рынка. Движущая сила этих отраслевых результатов — работники нефтегазодобывающих компаний, те, кто ежедневно отдает работе силы и энергию", - сказал Забозлаев.

Награду из его рук получили, в частности, представитель Сургутского управления буровых работ № 3 ПАО "Сургутнефтегаз" Эдуард Абукаев, сотрудник Сибирского филиала ООО "Буровая компания "Евразия"" Ильшат Гибадуллин, Роман Пегишев из ООО "АРГОС — БУРЕНИЕ".

Среди посвященных важной дате мероприятий были и прошедшие в Ханты-Мансийске совместное совещание "Повышение экономической и технологической эффективности нефтегазодобывающей отрасли Российской Федерации" и заседание рабочей группы экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам. Губернатор Наталья Комарова привела данные ОПЕК, согласно которым, доля России в мировой добыче нефти по итогам 2022 г. составила 13,4%.

"Нефтегазовые доходы российского бюджета превышают 40%, также, как и доля крупнейшего нефтяного региона страны, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в объеме годовой добычи "черного золота"", - сказала Комарова.

Совещание, Ханты-Мансийск(2023)|Фото: admhmao.ru

Совещание, Ханты-Мансийск(2023)|Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры заявила о необходимости актуализировать налоговые режимы для предприятий отрасли, в частности, расширить применение налога на дополнительный доход (НДД), который платится после получения прибыли с продажи добытых полезных ископаемых. Также глава автономного округа предложила передать в введение регионов федеральные полномочия по управлению малыми месторождениями с запасами до одного миллиона т нефти и ресурсами до 3 млн т регионам, что простимулирует активность небольших недропользователей, привлечет инвестиции в освоение месторождений, не представляющих интереса для крупных корпораций.

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России.

Теги: Югра, "Черное золото Югры", Наталья Комарова, Алексей Конторович, Алексей Забозлаев, Владимир Богданов, награда


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