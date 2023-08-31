В Югре в преддверии день работников нефтяной и газовой промышленности назвали лучшую компанию отрасли

3 сентября в России отметят день работников нефтяной и газовой промышленности. В Югре в честь этого события проходит серия торжественных мероприятий. Началась она 30 августа с открытия в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске новых звезд в честь тех, кто достиг успеха в отрасли, широко известен в мире, а также вручения наград призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры". Подробнее о мероприятиях читайте в нашем материале.

В преддверии дня работников нефтяной и газовой промышленности губернатор Югры Наталья Комарова поучаствовала в церемонии открытия памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. 30 августа мемориал пополнился двумя памятными знаками — в честь одного из первых участников освоения Самотлорского нефтяного месторождения, заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР Евгения Большагина и доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР Алексея Конторовича.

"В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы по традиции открываем новые "Звезды". Свет каждой новой звезды наполнен инженерной мыслью, стойкостью характера. Эти качества присущи лучшим специалистам. "Звезды Югры" — это энергия трудолюбивых людей, а также проектов, которые они создают и реализовывают", — отметила Наталья Комарова.

Конторович принял участие в мероприятии в режиме видеосвязи. Он поздравил всех с наступающим праздником и поблагодарил за высокую честь быть увековеченным на мемориале "Звезды Югры".

"Сегодня в Югре разрабатывается более 500 месторождений. Тот подвиг, который совершили первооткрыватели вашего чудесного края, бесценен", — отметил Алексей Конторович.

Кроме того, в Ханты-Мансийске прошла церемония вручения государственных и окружных наград, наград нефтяным компаниям — призерам окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры" по итогам 2022 г., посвященная Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Наталья Комарова привела значимые достижения югорчан в 2023 г.: добыто 223 млн т нефти, более 20% которой приходится на трудноизвлекаемые запасы, и 33 млрд кубических метров газа. Нефтегазодобывающие предприятия направили в бюджетную систему страны 3,7 трлн руб., инвестировали в обустройство производственных объектов, природоохранные и природовосстановительные мероприятия 953 млрд руб. Высадили 14 млн деревьев.

Наград удостоились, в частности, бурильщик капитального ремонта скважин НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз" Юрий Алексеев, монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности филиала ООО "АРГОС — ПРОМЕТЕЙ" ООО "АРГОС" Анатолий Денисенко, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт управления поддержания пластового давления ООО "РН-Юганскнефтегаз" Владислав Доровских. Переходящий кубок "Компания года" и диплом победителя конкурса "Черное золото Югры" по итогам 2022 г. губернатор вручила генеральному директору ПАО "Сургутнефнефтегаз" Владимиру Богданову.

В торжественной церемонии награждения призеров и победителей конкурса принял участие первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев.

"Сегодня нефтегазовый комплекс Югры формирует основу энергетической безопасности России и является важным элементом мирового нефтяного рынка. Движущая сила этих отраслевых результатов — работники нефтегазодобывающих компаний, те, кто ежедневно отдает работе силы и энергию", - сказал Забозлаев.

Награду из его рук получили, в частности, представитель Сургутского управления буровых работ № 3 ПАО "Сургутнефтегаз" Эдуард Абукаев, сотрудник Сибирского филиала ООО "Буровая компания "Евразия"" Ильшат Гибадуллин, Роман Пегишев из ООО "АРГОС — БУРЕНИЕ".

Среди посвященных важной дате мероприятий были и прошедшие в Ханты-Мансийске совместное совещание "Повышение экономической и технологической эффективности нефтегазодобывающей отрасли Российской Федерации" и заседание рабочей группы экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам. Губернатор Наталья Комарова привела данные ОПЕК, согласно которым, доля России в мировой добыче нефти по итогам 2022 г. составила 13,4%.

"Нефтегазовые доходы российского бюджета превышают 40%, также, как и доля крупнейшего нефтяного региона страны, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в объеме годовой добычи "черного золота"", - сказала Комарова.

Губернатор Югры заявила о необходимости актуализировать налоговые режимы для предприятий отрасли, в частности, расширить применение налога на дополнительный доход (НДД), который платится после получения прибыли с продажи добытых полезных ископаемых. Также глава автономного округа предложила передать в введение регионов федеральные полномочия по управлению малыми месторождениями с запасами до одного миллиона т нефти и ресурсами до 3 млн т регионам, что простимулирует активность небольших недропользователей, привлечет инвестиции в освоение месторождений, не представляющих интереса для крупных корпораций.

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России.