В Москве из-за закрытия аэропортов на запасные аэродромы улетели 45 самолетов

Росавиация сообщила о том, что с 9.00 (по московскому времени) 31 августа аэропорты Москвы и Жуковский работают в штатном режиме, режим ограничения полетов снят. Ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно ограничены полеты из/в Внуково, Домодедово и Жуковский.

Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты улетели 45 самолетов. В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Пулково (Санкт-Петербург), Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода. В ближайшее время пассажиров доставят в аэропорты назначения.

Приняты меры для приведения расписания полетов в соответствии с заявленным.