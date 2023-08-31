31 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Семьи-юбиляры поздравили во Владимирской области

В рамках социального проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография» чествовали супружеские пары, которые прожили в браке 50 и 60 лет. Торжественные мероприятия прошли по всей Владимирской области. В столице региона пять пар поделились секретами своей счастливой совместной жизни. Все они уверены, что крепкая семья невозможна без взаимной любви, уважения и умения слышать друг друга.

цветы, розы(2018)|Фото:Накануне.RU

Так, одна из супружеских пар – Александр Сергеевич и Елена Григорьевна Рыжовы – прожила в браке полвека. Секрет их семейного благополучия – общие интересы и взаимная поддержка. Александр Сергеевич – подполковник медицинской службы в отставке, служил военным врачом на Тихоокеанском флоте. Елена Григорьевна – доктор медицинских наук, профессор. Много лет работала в областной детской больнице. Их дети пошли по стопам родителей. Сын – военный врач. Дочь работает стоматологом в студенческой поликлинике. 

семейные пары(2023)|Фото: avo.ru

«Во Владимирской области действует закон «О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни». Супругам, состоящим в зарегистрированном браке 50, 60 и 70 лет, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Её можно оформить в течение всего года, не дожидаясь месяца заключения брака. Заявление подаётся в отдел социальной защиты населения по постоянному месту жительства», – напомнила министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

С начала этого года выплату к юбилею совместной жизни в регионе получили 1568 пар. Из них 1397 пар прожили вместе 50 лет, 168 – в браке 60 лет и три пары идут рука об руку целых 70 лет. 

Теги: семейные пары, демография, активное долголетие, крепкая семья


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