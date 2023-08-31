ФСБ: Украинская ДРГ была обнаружена на территории Брянской области

Украинская диверсионно-террористическая группа (ДРГ) была обнаружена на территории Навельского района Брянской области, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, ДРГ состояла из сотрудников Службы безопасности Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины.

Спецслужба заявила, что целью диверсантов была серия террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Уточняется, что двое боевиков ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из которых получили ранения.

Mash пишет, что, возможно, диверсанты зашли через территорию заповедника "Брянский лес". По данным телеграм-канала, они были американскими винтовками М4 5,56-мм с глушителем и гранатами. При себе у них имелись запасы взрывчатки, зажигательные элементы и рации.

22 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке диверсантов в Климовском районе. В ФСБ уточнили, что совместно с силами Минобороны и Росгвардии "по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар". Нарушения российской госграницы не допущено.