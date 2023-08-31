Трамп не исключил, что будет уголовно преследовать Байдена, если станет президентом

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал подвергнуть уголовному преследованию своих политических оппонентов, включая действующего главу государства Джо Байдена. Но только если ему удастся вновь занять президентское кресло.

На вопрос о том, сожалеет ли Трамп, что не посадил в тюрьму Хиллари Клинтон (она была его соперницей на выборах в 2016 году), экс-президент ответил утвердительно. Он добавил: "Ответ таков: у меня нет выбора, потому что они делают это с нами". Также Трамп дал понять, относит к "они" и Байдена. Последний, как считает Трамп, имеет отношение к текущему уголовному преследованию политика.

Пока что тюремный срок грозит только самому Трампу. В отношении него ведется несколько расследований, по ряду из них он должен был быть арестован, но в итоге откупился залогом.