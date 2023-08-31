31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук застрял в московском аэропорту Шереметьево

Мэр Тюмени Руслан Кухарук застрял в московском аэропорту Шереметьево.

По данным РБК-Тюмень, градоначальник более восьми часов ожидает свой рейс. Накануне он посещал всероссийский молодежный форум "Территория смыслов", где делился опытом с главами муниципалитетов.

Летит Кухарук эконом-классом. Несколько часов назад мэр все же сел в самолет, однако рейс вновь отменили и пассажиры снова вернулись в аэропорт.

Напомним, сегодня туман блокировал работу тюменского аэропорта "Рощино". Задержаны оказались десятки рейсов. Впрочем, с московскими аэропортами задержки вылетов и прилетов связаны не только с погодой в Тюмени. В столице опять введен режим "Ковер" из-за беспилотников. Сообщается, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны и отменены 59 рейсов.

Теги: Руслан Кухарук, задержка рейса, Шереметьево


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