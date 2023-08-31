31 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: astrobl.ru

В Челябинской области жители дома пожаловались на трещины и плесень

В Златоусте Челябинской области жители пожаловались на разрушающийся дом. Активисты ОНФ обратились в прокуратуру и СК.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении Народного фронта, речь идет о доме №22 на улице Ленина. По словам жителей, капитальный ремонт дома был запланирован на 2019-2021года, но так и не состоялся. В доме осыпаются фасады, некоторые участки здания покрыты плесенью. Внутри дома трещины на стенах, осыпается штукатурка.

Общественники направили обращение в ГЖИ. Также они просят признать дом аварийным. Для этого они обратились в прокуратуру и СК.

Теги: дом, трещины, плесень,


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