31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Более 60% жителей Екатеринбурга поддержали запрет аренды электросамокатов

Большинство опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживает запрет аренды электросамокатов. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.
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В опросе компании приняли участие экономически активные жители уральской столицы. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 61% екатеринбуржцев считают, что следует запретить сервисы аренды электросамокатов. Как поясняют опрошенные, самокаты часто бросают на тротуарах или остановках общественного транспорта. Также такой вид передвижения может быть опасен, особенно когда едут по два человека.

Кроме этого, электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде или не достигшие совершеннолетия. Они могут грубо нарушать ПДД, в результате чего происходят аварии.

При этом 25% опрошенных уральцев выступают против запрета. Они полагают, что нужны жесткие правила и штрафы. В целом, по их мнению, на самокатах удобно передвигаться по городу.

Напомним, совсем недавно в Екатеринбурге водитель электросамоката сбил ребенка. Мальчик получил ушибы и ссадины. Теперь в ситуации разбирается Следственный комитет.

Теги: самокаты, запрет, аренда, опрос, Екатеринбург


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