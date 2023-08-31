31 Августа 2023
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Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Новый учебник истории и разговоры о важном. В школах Екатеринбурга продолжится патриотическое воспитание

В школах Екатеринбурга продолжится патриотическое воспитание подрастающего поколения. Об этом в ходе брифинга заявил начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Все начнется с того, что 10 и 11 классам выдадут новый государственный учебник всеобщей истории и истории России. Начиная с этого года, все старшие классы будут обучаться по нему. Учебник ранее уже был анонсирован Министерством просвещения и министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Помимо этого, в учебных классах продолжат проводить "разговоры о важном", организовывать работу первичных организаций российского движения школьников, работу центра детских инициатив, а также работу советников по воспитанию.

"Стоит отметить, что из новшеств, с этого года у нас запускается проект Министерства просвещения - единый урок профессиональной ориентации. Работа с патриотизмом, конечно, будет продолжаться, и она будет на очень высоком уровне", - добавил Шевченко.

Теги: Екатеринбург, патриотическое воспитание, учебник истории


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