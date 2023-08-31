Польская радиостанция: Следовавший в Москву самолет совершил "странный маневр" над Польшей

31 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Польская радиостанция: Следовавший в Москву самолет совершил "странный маневр" над Польшей

Самолет турецкой Turkish Airlines, следовавший из Бодрума в Москву, сделал "странный" маневр в небе Польши, сообщает польская радиостанция ZET, ссылаясь на мониторинговый ресурс Flightradar24.

Как говорится в статье, "необычный полет" лайнера с российскими туристами был совершен 29 августа.

ZET описывает маршрут так: сначала самолет развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и пролетел над Варшавой в сторону Москвы.

Как объясняет сама ZET, лайнер был вынужден проследовать "по весьма странному маршруту" из-за мощного грозового фронта. При этом, в чем его "странность", радиостанция так и не уточнила. В Сети отмечают, что борт турецкой авиакомпании не стал единственным, кому пришлось обойти эту грозу, пишет РИА Новости.

В августе три самолета российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии. Как сообщила Росавиация, самолеты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер" выполняли полеты над нейтральными водами в/из Калининграда. Аэронавигационные службы стран во взаимодействии с российскими коллегами обеспечили безопасное обслуживание этих самолетов.

Теги: самолет, польша, маршрут


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети