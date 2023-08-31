Польская радиостанция: Следовавший в Москву самолет совершил "странный маневр" над Польшей

Самолет турецкой Turkish Airlines, следовавший из Бодрума в Москву, сделал "странный" маневр в небе Польши, сообщает польская радиостанция ZET, ссылаясь на мониторинговый ресурс Flightradar24.

Как говорится в статье, "необычный полет" лайнера с российскими туристами был совершен 29 августа.

ZET описывает маршрут так: сначала самолет развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и пролетел над Варшавой в сторону Москвы.

Как объясняет сама ZET, лайнер был вынужден проследовать "по весьма странному маршруту" из-за мощного грозового фронта. При этом, в чем его "странность", радиостанция так и не уточнила. В Сети отмечают, что борт турецкой авиакомпании не стал единственным, кому пришлось обойти эту грозу, пишет РИА Новости.

В августе три самолета российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии. Как сообщила Росавиация, самолеты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер" выполняли полеты над нейтральными водами в/из Калининграда. Аэронавигационные службы стран во взаимодействии с российскими коллегами обеспечили безопасное обслуживание этих самолетов.