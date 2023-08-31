31 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Екатеринбурге линейки 1 сентября пройдут без родителей. Будет организована трансляция

В этом году родители первоклассников не смогут лично увидеть, как их дети идут в школу - на линейках по всему Екатеринбургу ограничили доступ родителям из-за непогоды. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко.

"К сожалению, погодные условия мы видим как складываются - по прогнозу у нас стоят проливные дожди, и сегодня во всех школах мы принимаем такое решение. Линейка - это торжественное событие, дети приходят нарядные, родители к этому готовятся. К сожалению, те помещения внутри школы, которые будут задействованы на линейках, не позволяют такое большое количество человек принять. Мы принимаем первоклассников в актовом и спортивном залах. Мы организуем онлайн трансляции для наших родителей, чтобы они увидели этот торжественный момент. Очень важно родителям отнестись с пониманием, все-таки это очень важный праздник для наших детей", - добавил Шевченко.

По его словам, несмотря на слухи, ни в одной из школ линейки отменять не собираются. То же касается и школы №68, в классах которой не так давно рухнул потолок. 1 сентября ученики встретят в стенах родной школы, а уже 4 сентября будут перераспределены по другим учреждениям на время ремонта.

В этом году в школы пойдет порядка 200 тыс. учеников, 23 тыс. из которых первоклассники. Как отметил Шевченко, это только предварительное число, так как прием в первый класс заканчивается только 5 сентября. Всего город подготовил для первоклассников 24,5 тыс. мест.

Теги: линейка, 1 сентября, родители, дети, дождь


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