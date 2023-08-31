На Украине может смениться министр обороны

Алексей Резников может покинуть пост министра обороны Украины с последующим назначением послом в Великобритании, об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. По его словам, пост министра обороны может занять нынешний глава Фонда госимущества Рустем Умеров. До 2022 года Умеров, как и Железняк, был депутатом Рады от партии "Голос".

По словам Железняка, кадровые перестановки могут состояться уже в начале сентября.

Умеров входил в состав украинской делегации на переговорах, которые велись в первые месяцы после начала СВО между Москвой и Киевом.