31 Августа 2023
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Политика Украина
Фото: AFP 2023 / Olivier Matthys

На Украине может смениться министр обороны

Алексей Резников может покинуть пост министра обороны Украины с последующим назначением послом в Великобритании, об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. По его словам, пост министра обороны может занять нынешний глава Фонда госимущества Рустем Умеров. До 2022 года Умеров, как и Железняк, был депутатом Рады от партии "Голос".

По словам Железняка, кадровые перестановки могут состояться уже в начале сентября.

Умеров входил в состав украинской делегации на переговорах, которые велись в первые месяцы после начала СВО между Москвой и Киевом.

Теги: украина, алексей резников, министр обороны, рустем умеров


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