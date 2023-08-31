31 Августа 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК выберет лучшие идеи для бизнеса в рамках корпоративного форума "Горизонты"

Трубная металлургическая компания (ТМК) проводит в Сочи 19-й корпоративный форум "Горизонты". В рамках события более 550 сотрудников компании представят бизнес-идеи на Молодежной научно-практической конференции (МНПК), а также примут участие в спортивных, обучающих и творческих мероприятиях. Организатором форума выступает Корпоративный университет ТМК2U, сообщает пресс-служба ТМК.

Центральным событием мероприятия станет МНПК, в рамках которой представители различных подразделений компании в возрасте до 35 лет презентуют собственные проекты для совершенствования производственных и бизнес-процессов, развития новых решений и услуг. МНПК пройдет по четырем повесткам — Стратегия устойчивого развития, Бизнес, Digital и Металлургия SMART — и 18-ти трекам, среди которых "Сталеплавильное производство", "Управление качеством", "Новые виды и свойства продукции", "Магистрально-машиностроительное производство", "Управление производственной экологией" и другие.

Также в рамках форума на конкурсе "Парк идей" 23 опытных сотрудника презентуют экспертной комиссии собственные проекты.

Теги: Трубная металлургическая компания, бизнес, Горизонты, форум


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