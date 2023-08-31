Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии на следующей неделе. Вместо него в Нью-Дели 9-10 сентября отправится китайский премьер Ли Цян, пишет Reuters со ссылкой на неназванные источники. Ранее стало известно, что на саммит не поедет президент России Владимир Путин – он пришлет вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Предполагалось, что саммит G20 в Индии может стать местом встречи Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который уже подтвердил свое участие в форуме. В последний раз главы США и Китая встречались также на саммите G20 в прошлом году на Бали.

Если Байдену не удастся поговорить с Си Цзиньпином в Индии, то он может сделать это в ноябре на встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Туда Путин тоже не поедет.