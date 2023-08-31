Сальдо сообщил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС уже начались.

"Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств, это экономически целесообразный проект и он будет окуплен", — приводит слова Сальдо РИА Новости.

По его слова, "планы уже проектируются".

В июле Сальдо заявил, что Каховская ГЭС "однозначно" будет восстановлена, от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. По его словам, сделано это будет как только позволит военная обстановка.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года. Из-за этого произошел аварийный спуск Каховского водохранилища, затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра, водохранилище без плотины высохло, его дно заросло травой.