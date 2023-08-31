В Перми простились с погибшим вторым пилотом самолета Пригожина

В Перми простились с погибшим во время авиакатастрофы самолета Embraer Legacy 600 вторым пилотом Рустамом Каримовым, передает корреспондент Накануне.RU.

Прощание состоялось 30 августа. 29-летнего пермяка хоронили в закрытом гробу.

"Жаль, что не увидела сегодня в последний раз твое личико, Рустечка. Ты видел вообще сколько было цветов около тебя? Ты всегда в наших сердцах", — написала жена пилота в соцсети.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.