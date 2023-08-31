31 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На озере в Челябинской области завершены поиски пропавшего жителя Свердловской области

В Челябинской области на озере Куяш завершены поиски 64-летнего жителя Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, 30 августа тело мужчины было обнаружено на противоположном берегу у кромки трехметровых зарослей камыша.

Погибшего транспортировали на берег и передали родственникам.

Напомним, мужчина вместе с семьей отдыхал на базе отдыха на озере Куяш. Утром 25 августа он отправился на рыбалку на лодке. Однако ближе к обеду родственники увидели пустую лодку, она была перевернута и находилась в 300 метрах от берега. Личные вещи и спасательный жилет частично плавали вокруг.

Теги: рыбак, лодка,


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