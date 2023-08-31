Помазун и Юшин из "Урала" включены в состав сборной России, Егорычев – нет

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В список включены два игрока екатеринбургского "Урала".

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, это голкипер Илья Помазун и форвард Александр Юшин. Полузащитник Андрей Егорычев, который находился в расширенном списке, в окончательный состав не попал.

Всего на учебно-тренировочный сбор национальной команды вызвано 49 футболистов. Ознакомиться с составом можно на официальном сайте союза. Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах россиян в РФС пообещали рассказать дополнительно.

Напомним, что еще один игрок ФК "Урал" Ибраима Сиссе попал в окончательный состав сборной Гвинеи на предстоящий сентябрьский сбор.