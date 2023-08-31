Депутат Нилов предложил лишать оружия только по решению суда

Глава Комитета Госдумы по социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов намерен обратиться в Росгвардию с целью рассмотреть вопрос о сокращении перечня оснований для изъятия оружия. По его мнению, это должно быть только по решению суда.

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Согласно действующему законодательству, изъять оружие у человека можно за нарушения, не связанные с оружием. И это приносит проблемы охотникам. Об этом депутату рассказали во время встречи в Заполярном районе Ненецкого АО местные жители. В частности, аннулировать лицензию на оружие могут, если человека привлекли к административной ответственности за правонарушения, предусматривающие административный арест в качестве одного из видов наказания. Таких статей в КоАП — десятки, а жителей, которых из-за этого лишили оружия, в регионе сотни.

"В конкретных обстоятельствах разбираются далеко не всегда, а для многих людей, особенно на севере нашей страны, охота — источник пропитания и жизнеобеспечения, часть их традиционной культуры. Лишиться оружия часто означает лишиться пропитания", - сказал Нилов "Парламентской газете".

По данным Управления Росгвардии по Ненецкому АО, в регионе в 1,5 раза снизилось количество правонарушений, связанных с оборотом оружия. Но заметно выросло количество случаев аннулирования разрешений на хранение и ношение оружия.