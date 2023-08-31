31 Августа 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Крючков Z&quot;/ t.me/kryuchkovoleg

С начала СВО беспилотники атаковали российскую территорию более 500 раз

С начала СВО беспилотники атаковали российскую территорию по меньшей мере 511 раз – это те случаи, когда об атаках сообщали власти регионов. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года, были атакованы сразу семь регионов.

О первой атаке сообщил 19 июня 2022 года курский губернатор Роман Старовойт. Тогда беспилотник сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров.

В период с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках беспилотников в России сообщалось ежедневно. Новая волна ежедневных сообщений началась 6 августа и длится по сегодняшний день, подсчитали в РБК.

Теги: беспилотник, атака, сво


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