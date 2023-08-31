В МГУ выявили, что ковид-вакцинация не снизила смертность

Сверхсмертность в России в 2021 году очень слабо зависела от факторов, которые поддаются учету. В частности, ни уровень ковид-вакцинации, ни самоизоляция, ни доля стариков значимо не повлияли на смертность. Об этом говорится в исследовании ученых МГУ, посвященном тому, почему в России потери женщин в ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении оказались больше, чем у мужчин, опубликованном в журнале "Государственное управление".

Авторы отмечают, что Россия была практически единственной страной с надежной статистикой, в которой ОПЖ при рождении в 2021 году у женщин упала сильнее, чем у мужчин. По данным Росстата, женщины потеряли в 2019-2021 гг. 3,66 года жизни (падение с 68,24 до 65,51 года), а мужчины — 2,73 (с 78,17 до 74,51 года). В других странах такого не было: разрыв если и был, то очень маленький, причем больше у мужчин.

Целью работы было выявление факторов, которые могли бы объяснить это падение и этот разрыв. То есть изучаемой переменной было падение ОПЖ, а значит, рост смертности для обоих полов. Авторы рассматривали четыре группы факторов: социальные, демографические, факторы здравоохранения и цифровизации. Причем вначале рассматривались только первые, потом к ним добавлялись вторые и т.д., что расширяло модель, делая ее более комплексной.

Обращает на себя внимание довольно низкий уровень объясняющей способности всех построенных моделей. При таком количестве факторов (их было 12) они объяснили падение ОПЖ только на 34%, если в качестве переменных использовались значения факторов для женщин, и на 45% - для мужчин (то есть коэффициенты детерминации были соответственно 0,34 и 0,45). Интересно, что этот уровень близок к тому, который год назад был получен в исследовании Накануне.RU о причинах огромного роста смертности. Мы тогда построили модель, которая объяснила сверхсмертность на 37%, но использовали только три фактора здравоохранения: численность врачей, численность среднего медперсонала и количество больничных коек. Причем последний один может объяснить до 35% сверхсмертности, а значит, первые два практически не влияли. При этом заболеваемость ковидом, если ее рассматривать отдельно, влияла примерно на 5%. На этом основании был сделан вывод о том, что реальных смертей из-за ковида было 5% от избыточных, или около 30 тыс. за год. По обнародованным позже данным, прирост смертей от пневмоний в 2021 году составил 49 тыс. Иными словами, прогноз оказался очень точным, учитывая, что избыточная смертность составила 650 тыс. и почти вся она была списана на ковид.

В исследовании, проведенном авторами из МГУ, ставилась несколько иная цель, но попутно были получены интересные и важные результаты, согласующиеся с результатами Накануне.RU. Например, доля пенсионеров и уровень накопленной вакцинации к концу 2021 года оказались незначимыми факторами. Незначим оказался и индекс самоизоляции. Авторы считают, что они чего-то не учли, так как вакцинация и изоляция, по их мнению, должны защищать, но эти гипотезы так и не были никем подтверждены.

Зато получен результат, что разрыв в занятости и заработной плате между полами соответствует большим потерям. Это названо фактором "гендерного неравенства", и выявлено, что оно увеличивало разрыв в потерях ОПЖ между полами. То есть где оно больше - там и больше была смертность женщин. Однако данный результат едва ли означает что-то весомое. Эти факторы лишь на 11-15% объяснили падение ОПЖ, или всего на 4 месяца. При этом сами авторы пишут, что "более низкий доход или отсутствие работы может приводить к тому, что человеку не будет хватать финансовых ресурсов для того, чтоб защитить себя в полной мере от коронавирусной инфекции — недоступность платной части медицинских услуг, недостаток сбалансированного питания, которое важно для отсутствия хронических заболеваний...". То есть уровень неравенства имеет социальную природу. Тем более что в других странах оно тоже наблюдалось, но к разрыву в ОПЖ это не привело.

Как и Накануне.RU, в МГУ тоже обнаружили, что и для мужчин, и для женщин оказалась значимой положительной связь падения ОПЖ и концентрации врачей в регионе. Чем больше врачей - тем больше была смертность. А вот уровень цифровизации государственных сервисов оказался незначимым фактором для обоих полов.

"В то же время выявлена положительная и значимая связь с процентом людей, участвующих в онлайн-торговле. По нашему мнению, эта переменная скорее отвечает за уровень развития (модернизации) региона, а не за уровень изолированности индивидуумов от социальных контактов, то есть на самом деле в регионе с более высоким процентом пользователей онлайн-магазинов выше и уровень офлайн-мобильности и досуговых контактных привычек обеспеченных людей, что может приводить к более высоким уровням заболеваемости и смертности", - пишут авторы.

Они снова исходят из базовой и необсуждамой гипотезы, что почти вся сверхсмертность была вызвана именно коронавирусом, о чем пишут в начале статьи. Но приведенное объяснение не выглядит убедительно. Два года власти твердили, что нужно не выходить из дома и покупать все в интернете, а оказалось, что уровень онлайн-торговли даже увеличивает смертность. Это говорит только против самоизоляции, подрывавшей иммунитет людей.

Также выявлено, что никак не повлияла заболеваемость алкоголизмом, что тоже противоречит многочисленным заявлениям о том, что во время ковида ни в коем случае нельзя пить спиртное.

Еще один интересный результат. У мужчин оказался значимым и отрицательным коэффициент при переменной, отвечающей за компенсацию прошлых успехов в росте ОПЖ. То есть более существенный рост ОПЖ у мужчин в предшествующие годы привел к отрицательной компенсации. У женщин ОПЖ росла меньше, поэтому этот фактор был незначим. И вот что важно: при добавлении этого фактора в модель ее "объясняющая сила" прирастала сильнее всего - даже больше, чем при добавлении факторов здравоохранения. Как это произошло в том числе для женщин, у которых данный фактор был незначим, авторы не объясняют.

Полученные данные проливают свет на многие представления о причинах роста смертности в 2020-2021 гг., которые так и не были пересмотрены, и требуют проведения масштабных государственных исследований произошедшего. Однако до сих пор они не велись.