Сотрудника "Уральских авиалиний" отстранили после самоуправства в "Домодедово"

Сотрудник компании "Уральские авиалинии" Ильдар Латыпов, на самоуправство которого жалуются пассажиры, отстранен от своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, организовавшей проверку.

Напомним, по рассказам очевидцев, Латыпов требует доплату за ручную кладь, даже если она проходит калибратор, и злоупотребляет полномочиями, самостоятельно решая, кого пускать на борт. В сети начали распространяться видео, где сотрудник компании снимает пассажиров с рейсов якобы за неадекватное поведение. Снимать происходящее Латыпов запрещает или требует удалить видео, угрожая не пустить на борт.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям авиакомпании, организации-агента и ее сотрудников, в том числе избирательному подходу к проверке габаритов ручной клади и вещей, находящихся при пассажирах, требованиям федеральных авиационных правил, полноты информирования потребителей, законности взимания дополнительной платы, расторжения договоров перевозки по инициативе агента и по другим вопросам", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Более того, транспортным прокурорам дано поручение проверить сообщение о злоупотреблении представителем "Уральских авиалиний" правами при проверке ручной клади, багажа и соблюдения условий провоза животных. Если слова очевидцев подтвердятся, будут объявлены предостережения или приняты иные необходимые меры прокурорского реагирования.



Напомним, что на действия своего сотрудника у "Уральских авиалиний" было собственное мнение.