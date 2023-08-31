31 Августа 2023
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Фото: Национальное телевидение Нигера

Мятежники Нигера потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября

"Национальный совет по защите отечества", сформированный совершившими переворот в Нигере военными, потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее военные в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, но он отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, пишет РИА Новости.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран в составе Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере. 20 августа стало известно, что переговоры представителей ЭКОВАС с мятежниками в Нигере не привели к результатам. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поддержит любые усилия ЭКОВАС, в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Теги: нигер, французские войска, мятежники


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