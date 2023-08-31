На хладотерминале в Екатеринбурге погиб монтажник вентиляции

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели монтажника во время работ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 29 августа на территории складского комплекса "Хладотерминал Восток" на дублере Сибирского тракта. По предварительной информации, рабочий упал с высоты в технологическое отверстие, соединяющее два здания хладотерминала. В результате 37-летний мужчина скончался.

Уже установлено, что погибший по договору субподряда выполнял работы по монтажу вентиляционных систем. Сейчас прокуроры устанавливают ответственного сотрудника, который обязан контролировать соблюдение техники безопасности при высотных монтажных работах.

Также в обстоятельствах разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в областном СКР, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновному в случившемся может грозить до четырех лет лишения свободы.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Назначены экспертизы, анализируется вся интересующая следствие документация.