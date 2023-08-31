31 Августа 2023
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Фото: УГИБДД Свердловской области

Прокуратура организовала проверку после ДТП в Екатеринбурге с участием пассажирского автобуса

После произошедшего в Екатеринбурге ДТП с участием пассажирского автобуса на ул. Технической, была организована прокурорская проверка. Она покажет, достаточно ли водитель отдыхал перед выходом на линию и проводился ли техосмотр транспортного средства.

Напомним, авария произошла вчера около 18.00 напротив торгового комплекса "Таганский ряд". По предварительным данным, 34-летний водитель автобуса "ПАЗ" маршрута №082, чтобы избежать столкновения с едущим впереди транспортным средством, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ниссаном".

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых несовершеннолетние, а также водитель "Ниссана". Все пострадавшие доставлены в больницы.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, обслуживающей указанный маршрут. В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проводился ли медосмотр водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: прокуратура, проверка, ДТП, Екатеринбург, пассажир, автобус


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