Аэропорт Пскова возобновил работу в штатном режиме

Росавиация сообщила о том, что аэропорт Пскова с 7.00 (по московскому времени) 31 августа возобновил работу без ограничений.

Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. Согласно расписанию, сегодня запланированы два рейса авиакомпании " Азимут" из Москвы и обратно.

Напомним, ранее стало известно, что над Псковом и областью ограничено воздушное пространство для самолетов. Ограничение введено после атаки беспилотников на военный аэродром. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были повреждены. Помимо этого, ночью 30 августа атака БПЛА была по другим регионам: Брянской области, Подмосковью, Рязанской, Калужской, Орловской областям и в Черном море близ Севастополя.