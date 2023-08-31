Названы требования к весу школьного рюкзака

Оптимальный вес школьного рюкзака составляет до 15% от массы тела ребенка.

Как заявил травматолог-ортопед отделения №9 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава Юрий Молотков, если превысить этот вес, у ребенка начнут появляться изменения в походке и осанке. Это может привести к негативным последствиям для здоровья.

По словам эксперта, когда рюкзак слишком тяжелый для школьника, он оттягивает тело ребенка назад. Из-за этого увеличивается наклон таза - так организм пытается сбалансировать нагрузку. В результате у ребенка меняется походка, вся нагрузка идет на поясницу, таз и суставы ног.

Молотков посоветовал родителям отдать предпочтение не школьной сумке, а рюкзаку, и проследить, чтобы ребенок носил его только на двух плечах, сообщает ТАСС.

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