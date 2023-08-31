31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство РФ не поддержало идею закрывать уголовные дела против решивших стать добровольцами СВО

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности не поддержала проект закона, которым предлагается освобождать от уголовного преследования граждан, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях спецоперации.

В проекте отзыва правительства говорится, что законопроектом, в том числе не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением. Документ был внесен в Госдуму 4 апреля Законодательным собранием Челябинской области. Он предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если им будет принято "решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях".

В кабмине говорят, что новое основание освобождения от уголовной ответственности должно быть предусмотрено в Уголовном кодексе РФ, так как именно в нем устанавливаются основания и принципы уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

 

Теги: уголовные дела, СВО


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