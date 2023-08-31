Букет цветов к 1 сентября подорожал на 14 процентов

Букет цветов к 1 сентября в настоящее время обходится в среднем в 2 тыс. 340 руб.

Как заявили в компании "Платформа ОФД", это на 14% больше, чем в 2022 году. При этом на покупке в интернете граждане тратят на цветы больше — около 3 тыс. руб. Родители всё чаще экономят и стараются покупать букет сразу от всего класса.

По словам экспертов, набирают популярность благотворительные акции, призывающие отказаться от большого числа цветов на праздник, а также альтернативные подарки педагогам. Психологи отмечают важность того, чтобы ребенок, идя в школу с букетом или без него, чувствовал себя комфортно, сообщают "Известия".

Напомним, представители фракции ЛДПР предлагают сделать ежегодными выплаты родителям школьников к 1 сентября.