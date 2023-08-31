ЮНЕСКО призвала не одобрять поправки к законодательству о Байкале

ЮНЕСКО выразила обеспокоенность по поводу "многочисленных предложенных и одобренных поправок к законодательству" России, которые ослабят стандарты допустимого воздействия на экосистему озера Байкал.

В организации призвали российские власти не одобрять такие изменения. Речь идет "об облегчении сплошных рубок и дальнейшем развитии инфраструктурных проектов, включая туристические проекты и транспортную инфраструктуру". В ЮНЕСКО обозначили целый ряд требований, направленных на сохранение экосистемы озера. Как считают экологи, отказ от сотрудничества может привести к включению Байкала в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, сообщает "Коммерсант".

Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 5 декабря 1996 года. Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО признал его примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и самым глубоким озером мира, которое содержит 20% находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод Земли.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" просят главу правительства Михаила Мишустина оценить возможные негативные последствия принятия проекта закона, позволяющего до 2030 г. провести вырубку деревьев вокруг озера Байкал. Актуальность вопроса принятия изменений в закон об охране озера Байкал вышла на новый уровень после размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе Бурятии. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, из-за этого приостановлено сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали. В республику прибыли депутаты Госдумы России. Прошло совещание с участием председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина. Оно было посвящено подготовке ко второму чтению проектов законов в отношении Байкальской природной территории.