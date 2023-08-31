СВО не повлияла на число проходящих альтернативную службу

Альтернативную гражданскую службу в России проходят 1 тыс. 140 человек.

Об этом говорится в материалах Единой межведомственной информационно-статистической системы (ее ведет Росстат) за второе полугодие 2023 года. В первом полугодии насчитывалось 1 тыс. 199 альтернативщиков. Спецоперация операция на Украине не оказала влияния на количество проходящих АГС. Кроме того, во втором полугодии прошлого года АГС выбрало меньше россиян (1152), чем в первом (1166).

Лидером по количеству альтернативщиков является Санкт-Петербург, где альтернативную службу проходят 69 человек. Далее идет Московская область (64 человека). Москва на третьем месте с 42 альтернативщиками, сообщают "Ведомости".

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который позволит проходить альтернативную службу на оборонных предприятиях. Сейчас закон о мобилизации предусматривает отсрочку для граждан, работающих на выполнение гособоронзаказа.