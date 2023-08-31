31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России могут сделать ежегодными выплаты родителям школьников к 1 сентября

Представители фракции ЛДПР предлагают сделать ежегодными выплаты родителям школьников к 1 сентября.

Проект закона об этом был весен в Госдуму. Размер поддержки может составить один прожиточный минимум для детей – 13 тыс. 944 руб. Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как считают депутаты, количество школьников в предстоящем году составит 17,5 млн человек. Дополнительные расходы федерального бюджета на выплаты могут достичь 255 млрд руб. ежегодно, в случае, если за ними обратятся все имеющие на это право родители, опекуны или попечители. Парламентарии предлагают учесть средства при подготовке проекта федерального бюджета на следующий год, а источником расходов сделать фонд национального благосостояния.

Как следует из пояснительной записке к законопроекту, инициатива обусловлена текущими экономическими условиями – девальвацией рубля, ростом цен и падением доходов родителей, их просьбами продолжить выплаты к началу учебного года, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуме выступили с предложением выделить денежные средства в размере 26 тысяч рублей семьям на подготовку детей к учебному году.

Теги: школа, дети, родители, законопроект


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Ранее 29.08.2023 08:40 Мск В Госдуме предложили выделить деньги семьям на подготовку детей к школе

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