Граждане Грузии смогут бесплатно обучаться в российских вузах

С 1 сентября граждане Грузии смогут подавать документы для участия в конкурсе на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России.

Как заявила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, представляющая интересы Москвы в кавказской стране после конфликта 2008 года и разрыва дипломатических отношения, подать документы смогут все желающие. Кроме грузин в конкурсе смогут принимать участие также лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии и не имеющие регистрации на территории РФ.

Срок подачи заявки — по 1 ноября 2023 года включительно, сообщает "Коммерсант".

Ранее правозащитники из Ассоциации адвокатов России за права человека призвали президента РФ отменить визы для граждан Грузии.